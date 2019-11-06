قيادي جنوبي: لا بد من تشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان بحلول 12 نوفمبر الجاري

أكد القيادي في قوى تحالف أحزاب المعارضة الجنوب سودانية (سوا)، ستيفن لوال، ضرورة إعلان تشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان، بموعده المحدد مسبقا، يوم الثاني عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، رغم أن ملفي (الترتيبات الأمنية وتحديد عدد الولايات بكافة البلاد)، لم يتم حسمهما بعد.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال لوال، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "يجب تشكيل الحكومة الانتقالية بجنوب السودان في موعده يوم 12 نوفمبر الجاري، حسب ما ورد في اتفاقية السلام الموقعة بين المكونات السياسية الرئيسية مع حكومة جنوب السودان في سبتمبر/ أيلول 2018 المنصرم"، فيما لفت إلى أنه "لم يحسم بعد ملفي الترتيبات الأمنية وتحديد عدد الولايات".

وأردف "القضيتان يمكن معالجتهما خلال فترة الحكم الانتقالية حتى نوقف حالة الجمود الراهنة في عملية السلام".

وأوضح لوال أنه قد تم الانتهاء من حوالي 60 بالمئة من الترتيبات الأمنية، لكن لم يحدث اتفاق حول عدد الولايات رغم الوصول لمرحلة التصويت، مما يستوجب طرح رؤى سياسية جديدة، بهدف معالجة قضية عدد للولايات".

كانت حكومة السودان السابقة قد توسطت بين فرقاء دولة جنوب السودان لوقف الحرب الدائرة هناك منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013.

ونجحت الوساطة السودانية والأفريقية، في التوصل لاتفاق سلام في سبتمبر 2018، بالعاصمة الخرطوم، بين أطراف الحكومة المركزية، وفصيل للحركة الشعبية، برئاسة، ريك مشار، الى جانب، 3 فصائل سياسية أخرى.

ومن أبرز بنود الاتفاق، تشكيل حكومة انتقالية في 12 نوفمبر 2019 الجاري، لفترة ثلاثة سنوات، برئاسة، سلفاكير ميارديت، الى جانب، خمسة نواب له، وايضا تشكيل مجلس تشريعي يتكون من 550 نائبا.