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17:00 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    تركيا لن ترضى بحماية الأسد لقوات سوريا الديمقراطية

    © REUTERS / KHALIL ASHAWI
    العالم العربي
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    صرحت عضو مجلس الأمن الرئاسي والسياسات الخارجية في تركيا، نورشين غوني، اليوم الأربعاء، أن تركيا لن ترضى بحماية الأسد لقوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

    موسكو- سبوتنيك. قالت غوني لوكالة "سبوتنيك"، تعقيباً على اقتراح الحكومة السورية للمقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا بالانضمام إلى الجيش لدرء العدو المشترك - تركيا: "نحن نسمع مثل هذه الأخبار. وأنا لست واثقة مما سيفكر الأسد قبل نهاية اليوم... نحن نعتبر قوات سوريا الديمقراطية كحزب الاتحاد الديمقراطي. ونحن لن نرضى بأن يكون الأسد حامياً لحزب الاتحاد الديمقراطي، هذا أكيد".

    وأشارت المتحدثة إلى أنه قبل الاتفاقات الأخيرة حول سوريا، كان هناك احتمال كبير أن يتمكن الأكراد من إقامة دولة مستقلة أو صغيرة في شمال شرقي سوريا، وخاصة شرق الفرات. وأضافت: "لكن الآن بعد عملية نبع السلام التركية، فشل حزب الاتحاد الديمقراطي في الوصول إلى هذا الهدف. بالإضافة، إلى فقدانه الممول الرئيسي، الولايات المتحدة، ما أضعف مساعي الحزب أكثر".

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    © AP Photo / Emrah Gurel
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    وختمت المتحدثة: "هذا هو سبب محاولتهم لتنويع علاقاتهم، لإيجاد حامي، ممول جديد بالطبع، ولذلك يبحثون هنا وهناك. ولهذ الهدف يمكن حتى أن يتواصلوا مع الروس ليدعموهم... لكن حتى لو انخرطوا مع جيش الأسد، لا أعتقد أنه سيكون لديهم ذلك النفوذ الذي كان لديهم قبل الاتفاقات".

    هذا وتوقفت العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.

    © REUTERS / MUSTAFA KAMACI/PRESIDENTIAL PRES
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    وأعلنت الدفاع الروسية قبل ذلك، انتهاء تسيير أول دورية روسية تركية مشتركة شمالي سوريا، مشيرة إلى أنها قطعت مسافة 110 كيلومترات غربا من المعبر الجمركي في الدرباسية بعمق ستة كيلومترات من الحدود السورية التركية"، كما أعلنت يوم أمس الثلاثاء عن بدء تسيير الدورية الثانية المشتركة الروسية التركية.

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    الكلمات الدلالية:
    قوات سوريا الديمقراطية, الأكراد, تركيا, سوريا
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