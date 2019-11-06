وزير الخارجية الألماني: الظروف غير ملائمة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن ألمانيا لم تر، حتى الآن، ظروفا ملائمة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا.

برلين - سبوتنيك . وقال هايكو ماس، مخاطبا أعضاء البوندستاغ (البرلمان) الألماني، اليوم الأربعاء: "لم نر حاليا ظروفا سانحة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا".

وتابع: "تمارس روسيا ضغوطا علينا للمشاركة في ذلك، إلا أننا على المستوى الدولي، بما في ذلك، في إطار المجموعة المصغرة المعنية بشؤون سوريا، أي مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، قد اتفقنا على أن مسألة المساعدة في عملية إعادة الإعمار ستصبح مقبولة بالنسبة لنا فقط إذا أسفرت العملية السياسية عن نتائج".

واستطرد: "لم يحدث هذا حتى الآن، لكننا ندعم العملية السياسية ونشارك فيها، وندعم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لوجستيا وماليا لعقد المؤتمرات في جنيف".

ووفقا لوزير الخارجية الألماني، فإن بلاده مستعدة أيضا للعمل مع أعضاء مجموعة أستانا، مثلما هو الحال خلال قمة عقدت بين رؤساء ألمانيا وفرنسا وتركيا وروسيا، إلا أن تخصيص الأموال لإعادة إعمار سوريا، ما زال يعتبر أمرا يستحيل تحقيقه.