المركزي: ارتفاع احتياطي مصر إلى 45.247 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.247 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول، من 45.118 مليار في سبتمبر/ أيلول.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، ويحاول البلد توسيع قاعدة مستثمريه وتمديد آجال استحقاق ديونه والاقتراض بفائدة أقل، حسب "رويترز".

وزاد إجمالي الدين الخارجي للبلاد 17.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران.

وقال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام قيمتها 695 مليون يورو (770.27 مليون دولار) في 11 نوفمبر تشرين الثاني، على أن تجري التسوية في 12 منه.

تستحق يوم الثلاثاء أذون خزانة باليورو حجمها 695.1 مليون يورو.

كانت مصر باعت ما قيمته 610 ملايين يورو (676.12 مليون دولار) من أذون خزانة باليورو لأجل عام بمتوسط عائد 1.49 بالمئة في عطاء مماثل في أغسطس/ آب.

تفيد بيانات للبنك المركزي الأسبوع الماضي أن دين مصر الخارجي زاد 17.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 108.70 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران، بما يعادل 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.