نادين نجيم تسخر من السياسيين اللبنانيين... فيديو

وأشارت نجيم إلى أنه يجب تشكيل حكومة من غير الأحزاب السياسية، وأن يكون الوزراء فيها من أصحاب الكفاءة والاختصاص، متسائلة من أين أتت فكرة حكومة مكونة من "تكنو سياسيين" طالما أن الشعب ثار على كل الأحزاب السياسية اللبنانية.
نجيم نشرت فيديو لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليه بالتالي:
بكل أنحاء العالم و بالقاموس اسمها تكنوقراط .. ب لبنان اسمها تكنوسياسيين كيف زبطت معهم ما بعرف طيب عبالنا حكومة تكنو بلا سياسيين و بلا .. هيك الكل بيرتاح ونحنا منبسط فهمت عليك".
بكل أنحاء العالم و بالقاموس اسمها تكنوقراط .. ب لبنان اسمها تكنوسياسيين 😂🤦🏻♀️ كيف زبطت معهم ما بعرف طيب عبالنا حكومة تكنو بلا سياسيين و بلا .. هيك الكل بيرتاح ونحنا منبسط 😁😁😁🤐🤐🤐🤷🏻♀️ #فهمت_عليك pic.twitter.com/8CkQHCIpbm— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) November 5, 2019
وكانت نادين قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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