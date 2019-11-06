نادين نجيم تسخر من السياسيين اللبنانيين... فيديو

وضعت ملكة جمال لبنان السابقة الممثلة نادين نسيب نجيم، تصوراً للحكومة اللبنانية الجديدة التي من المقرر أن تتشكل بعد فترة قصيرة خاصة مع استقالة الحكومة الماضية.

وأشارت نجيم إلى أنه يجب تشكيل حكومة من غير الأحزاب السياسية، وأن يكون الوزراء فيها من أصحاب الكفاءة والاختصاص، متسائلة من أين أتت فكرة حكومة مكونة من "تكنو سياسيين" طالما أن الشعب ثار على كل الأحزاب السياسية اللبنانية.

نجيم نشرت فيديو لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلقت عليه بالتالي:

بكل أنحاء العالم و بالقاموس اسمها تكنوقراط .. ب لبنان اسمها تكنوسياسيين كيف زبطت معهم ما بعرف طيب عبالنا حكومة تكنو بلا سياسيين و بلا .. هيك الكل بيرتاح ونحنا منبسط فهمت عليك".

بكل أنحاء العالم و بالقاموس اسمها تكنوقراط .. ب لبنان اسمها تكنوسياسيين 😂🤦🏻‍♀️ كيف زبطت معهم ما بعرف طيب عبالنا حكومة تكنو بلا سياسيين و بلا .. هيك الكل بيرتاح ونحنا منبسط 😁😁😁🤐🤐🤐🤷🏻‍♀️ #فهمت_عليك pic.twitter.com/8CkQHCIpbm — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) November 5, 2019

​وكانت نادين قد شاركت في المظاهرات الاحتجاجية الكبيرة التي تجتاح مدن لبنان، تطالب بإسقاط النظام ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.