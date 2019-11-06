توجيه من السيسي بتشغيل أنفاق بورسعيد

اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة.

وأضاف راضي، أن الرئيس وجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري؛ لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع بين شرق وغرب مدن القناة.

يشار إلى أن أعمال الحفر في الأنفاق بدأت في يونيو/ حزيران 2016، باستخدام الماكينات بسواعد مصرية 100%، حيث يؤكد المهندسون المشرفون على أعمال شركة كونكورد، أن الشركة منذ البداية حرصت على أن تكون نسبة العمالة من مدن القناة 60 %، ومنذ بدء أعمال الحفر تتزايد أعداد العمال، بينما لم تقم الشركة بتسريح أي منهم، نتيجة اجتهاد الجميع.

ويتكون المشروع في شمال الإسماعيلية من نفقي سيارات، كل نفق يخدم اتجاها مروريا واحدا، تمر أسفل قناة السويس، عند الكيلو 73.250، بإجمالي طول النفق الواحد 5820 مترا، بينما تم التعاقد مع تحالف شركتي "أوراسكوم — المقاولون العرب" لتنفيذ نفقي سيارات (كل نفق يخدم اتجاها مروريا واحدا) تمر أسفل قناة السويس جنوب بورسعيد عند علامة الكيلو 19.150، ويشمل إجمالي طول النفق الواحد 3920 مترا، ويتم ربط النفقين بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة.