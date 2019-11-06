مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وجنود يمنيين بمواجهات في جنوب الحديدة

سقط العشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بين قتيل ومصاب بمواجهات مع القوات اليمنية المشتركة في الحديدة جنوب غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وأسفرت المواجهات عن مقتل 3 جنود يمنيين وإصابة 10 آخرين، أيضا.

ذكر المركز الإعلامي لألوية "العمالقة" العاملة في قوام القوات اليمنية المشتركة، أن "الحوثيين شنوا ظهر اليوم، هجومًا واسعًا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية من داخل منازل المواطنين التي يحاصرونها في مدينة الدريهمي على مواقع للقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)".

وأكد "صد هجوم الحوثيين عقب مواجهات أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين، لقي العشرات من الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرون في المواجهات".

واتهمت ألوية العمالقة، الحوثيين بـ"استغلال منازل المواطنين التي يحاصرونها في الدريهمي لتنفيذ هجمات على مواقع القوات المشتركة في خطوط التماس".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل قيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بعملية في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر":

إن القوات استهدفت تجمعاً للحوثيين في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف).

وأضاف أن "عملية الاستهداف أسفرت عن مقتل قائد الحوثيين في جبهة سلبة ويدعى علي محسن القحم بالإضافة إلى عدد من مرافقيه".

إلى ذلك، "قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للحوثيين في وادي سلبة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير عربات تابعة لهم".

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله".