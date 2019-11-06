بالصور... إيفانكا ترامب تحظى باستقبال ملكي في المغرب باللبن والتمر

حظيت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستقبال ملكي من الأميرة، في زيارة استثنائية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن زيارة إيفانكا ترامب، شهدت أجواء ملكية بطراز فريد، حيث كان في استقبالها العاهلة المغربية، الأميرة للا مريم، زوجة العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

© AP Photo / Jacquelyn Martin إيفانكا ترامب مع الأميرة للا مريم في المغرب

وتستمر زيارة إيفانكا ترامب إلى المغرب 3 أيام، ستبحث خلالها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط.

وكان الاستقبال في مطار العاصمة الرباط، ملكيا بطابع فريد، وفقا للوكالة الأمريكية، حيث كانت الأميرة للا مريم على رأس المستقبلين مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وتم تقديم التمر واللبن، كطعام تقليدي لدى حضور أي ضيف إلى المغرب.

وأجرت إيفانكا ترامب، مستشارة البيت الأبيض، محادثات استمرت لعدة دقائق مع الأمير للا مريم، جلس خلالها الاثنين على أريكة تقليدية تبرز الطابع المغربي.

© AP Photo / Jacquelyn Martin إيفانكا ترامب مع الأميرة للا مريم في المغرب

ويستهدف البرنامج الذي تقوده إيفانكا ترامب، وأطلقته في فبراير/شباط الماضي، مساعدة نحو 50 مليون امرأة في الدول النامية على التقدم اقتصاديا، خلال السنوات الست المقبلة.

وظهرت إيفانكا خلال اللقاء بفستان زيتوني مزين بأوراق أشجار، تم تصميمه من قبل مشروع "تحدي الألفية" الخاص بها.

ومن المزمع أن تعقد إيفانكا ترامب اجتماعات عديدة مع رئيس الوزراء المغربي ووزير الخارجية، وعدد من أفراد الأسرة المالكة في المغرب.