الخارجية الأردنية: نوفر الرعاية الصحية للمصابين في حادث الطعن

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده توفر الرعاية الصحية اللازمة لسائحين من المكسيك وسويسرا تعرضوا للطعن، مع مواطنين أردنيين، صباح اليوم الأربعاء، في منطقة جرش الأثرية شمالي المملكة.

جاء في بيان صادر عن الخارجية الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الوزير الصفدي "أجرى اتصالين هاتفيين بوزير الخارجية السويسري، إغناتسيو كاسيس، وبنائب وزير الخارجية المكسيكي جوليان فنتورا، أكد خلالهما أن المملكة توفر كل الرعاية الصحية والعناية لمواطنيهما، الذين أصيبوا في جريمة الطعن البشعة في جرش اليوم".

وأكد الصفدي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، للمسؤولين أن التحقيقات مع المشتبه به في ارتكاب هذه الجريمة بدأت تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته، وأنه سيتم إطلاع بلديهما على نتائج التحقيق وفق الأعراف الدبلوماسية والقوانين".

وبحسب بيان الخارجية الأردنية، ثمن كاسيس وفنتورا تعاون المملكة واهتمامها برعاية بلديهما، وأكدا إدانتهما للجريمة البشعة.