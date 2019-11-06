إعادة انتخاب رئيس الإمارات لولاية رابعة

وأظهر المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن فترة الولاية الجديدة، ستكون مدتها 5 سنوات، وفقا لأحكام دستور الإمارات.
إعادة انتخاب #خليفة_بن_زايد رئيساً للدولة#وام pic.twitter.com/JI0cJViqi4— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 6, 2019
وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته في قيادة رئيس الإمارات، متمنيا له التوفيق، ودعم نهضة الإمارات، ومكتسباتها وطموحاتها.
وكان رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، قد انتخب رئيسا للإمارات في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.
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