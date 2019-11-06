إعادة انتخاب رئيس الإمارات لولاية رابعة

أعاد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، انتخاب رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيسا للمجلس الأعلى للبلاد، لولاية رابعة.

وأظهر المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن فترة الولاية الجديدة، ستكون مدتها 5 سنوات، وفقا لأحكام دستور الإمارات.

​وأعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته في قيادة رئيس الإمارات، متمنيا له التوفيق، ودعم نهضة الإمارات، ومكتسباتها وطموحاتها.

وكان رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، قد انتخب رئيسا للإمارات في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.