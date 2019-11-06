وزير الصحة الأردني: حالة مصابي حادث الطعن في جرش مستقرة

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الوزير أن "الحالتين اللتين تم نقلهما إلى المدينة الطبية على أثر حادث الطعن في مدينة جرش مستقرة".
وعن الوضع الصحي لباقي الحالات قال جابر، إنه "تم استئصال الطحال للوكيل مهند بني هاني وهو من مرتبات الأمن العام، بعد تعرضه لطعنة بها، فيما أصيبت السائحة المكسيكية بنزيف في المعدة بعد بإصابتها بطعنة في شرايين المعدة".
وبخصوص الأربع حالات المتبقية، أكد جابر أن "حالتهم مستقرة وخفيفة وسوف يبقون في مستشفى جرش الحكومي تحت المراقبة لمدة 24 ساعة ومن المرجح تخريجهم غدا".
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