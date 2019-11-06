مقتل وإصابة عشرات من "أنصار الله" وجنود يمنيين بمواجهات في جنوب الحديدة

سقط عشرات من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بين قتيل ومصاب بمواجهات مع القوات اليمنية المشتركة في الحديدة جنوب غربي اليمن أسفرت أيضًا عن مقتل 3 جنود يمنيين وإصابة 10 آخرين.

القاهرة – سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لألوية "العمالقة" العاملة في قوام القوات اليمنية المشتركة، أن "الحوثيين شنوا ظهر اليوم، هجومًا واسعًا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية من داخل منازل المواطنين التي يحاصرونها في مدينة الدريهمي على مواقع للقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)".

وأكد "صد هجوم الحوثيين عقب مواجهات أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين، لقي العشرات من الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرون في المواجهات".

واتهمت ألوية "العمالقة"، الحوثيين بـ"استغلال منازل المواطنين التي يحاصرونها في الدريهمي لتنفيذ هجمات على مواقع القوات المشتركة في خطوط التماس".

وتشهد الساحة اليمنية منذ قرابة خمس سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.