مستوطنون يهاجمون نائب رئيس حركة "فتح" ومحافظ الخليل ويمنعونهما من الصلاة في الحرم الإبراهيمي

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الأربعاء، نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ووفد من القيادات الفلسطينية.

رام الله - سبوتنيك. منع مستوطنون إسرائيليون العالول والقيادات الفلسطينية من التجول في مدينة الخليل ومن الصلاة في الحرم الإبراهيمي.

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، "اعتدت مجموعات المستوطنين على نائب رئيس حركة فتح والوفد المرافق له بالحجارة، بغية منعهم من إكمال جولتهم في البلدة القديمة، وتفقد المواقع المغلقة من السلطات الإسرائيلية والتي يتهددها الاستيطان.

#מבזק | רה"מ השתתף הערב בטקס לציון 90 שנה למאורעות תרפ"ט במערת המכפלה והצהיר: "חברון לא תהיה נקייה מיהודים". עוד אמר נתניהו בנאום שנשא: "היום אנו מובילים את העולם במאבק הנחוש בטרור הקיצוני של האסלאם הקיצוני בהשראת אירן וגרורותיה" — החדשות (@NewsChannelIL) September 4, 2019

وأضاف المصدر:

منع المستوطنون الوفد من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي في المدينة للصلاة فيه، عبر اعتراض طريقهم بحماية قوات الاحتلال.

وتقدم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين في كثير من الأحيان على مهاجمة مناطق فلسطينية ومواطنين فلسطينيين خاصة المزارعين، خلال موسم قطف ثمار الزيتون الذي بدأ قبل أيام.

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إننا لسنا غرباء على مدينة الخليل، وسنبقى فيها إلى الأبد.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال مشاركته في حفل المراسم الرسمية لإحياء ذكرى مرور 90 عاما على أحداث عام 1929 التي قتل خلالها 67 يهوديا في الخليل.

وتابع نتنياهو، قائلا:

لن تكون مدينة الخليل خالية من اليهود، ونحن اليوم نقود العالم، عبر قتال حاسم وحازم للإرهاب الإسلامي الراديكالي، المستوحى من إيران الورم الخبيث.