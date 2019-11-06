الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية مواصلة الجهود لعقد الانتخابات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أهمية مواصلة لجنة الانتخابات جهودها لعقد الانتخابات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

رام الله - سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر.

واستمع الرئيس عباس من رئيس لجنة الانتخابات لشرح حول المشاورات التي يقوم بها من أجل تذليل العقبات أمام عقد الانتخابات.

وأكد ناصر أنه سلم نسخة من رسالة الرئيس الموجهة للجنة الانتخابات لحركة "حماس".

يشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التقت بقيادة "حماس" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لبحث آلية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأحد الماضي، اجتماعا مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال حنا ناصر، في تصريحات عقب الاجتماع:

نحن سائرون جميعا نحو الانتخابات ولا توجد مشكلات إلا وسنقوم بتذليلها بتوافق مع الفصائل.

وأضاف ناصر "يصعب تحديد موعد الانتخابات بسبب وجود مشكلة تتعلق بالانتخابات في القدس، وإنه سيواصل العمل سويا من أجل تحقيق الوحدة وتذليل الصعاب حتى تجري الانتخابات في القدس حسب الأصول".

من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في مؤتمر صحفي، "تلقينا ردًا من الرئيس (الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن بالموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية عبر الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ونحن اتفقنا أن تكون الانتخابات شاملة نبدأها بالرئاسية والتشريعية، وصولًا إلى إجراء انتخابات مجلس وطني، أو ما نتوافق عليه في كيفية إعادة بناء المجلس باعتبار ذلك استحقاقًا وطنيًا داخل فلسطين وفي الشتات".

وعبرت معظم الفصائل التي ستشارك في الانتخابات العامة عن موافقتها على أن يتم البدء بالانتخابات التشريعية لتتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر.

ويشار إلى أن آخر انتخابات تشريعية فلسطينية أجريت عام 2006 وآخر انتخابات رئاسية عام 2005 في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.