مستشار نتنياهو: المستوطنات تحقيق لوعد إلهي

صرح نائب مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، رؤوفين عازر، بأن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة "تحقيق لوعد إلهي".

جاءت تصريحات عازر الذي يعمل، أيضا، مستشارا سياسيا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي للمسيحيين الإنجيليين في مدينة القدس المحتلة؛ وذلك بحسب وكالة "سما".

اعتبر عازر أن "عودة اليهود للاستيطان في الضفة الغربية ليست نقمة أو لعنة، وإنما نعمة لجميع سكان المنطقة؛ والدعوة غير المبررة لإخلاء المستوطنات هي دعوة للتدمير والفوضى".

وأضاف أن "قيامة الشعب اليهودي في أرض إسرائيل (في إشارة تلمودية إلى فلسطين التاريخية) هي تعبير مباشر عن تحقيق الوعد الإلهي"، وحث الصحافيين الإنجيليين على محاربة "أولئك الذين يزعمون أن المستوطنات غير قانونية"، علما بأن القانون الدولي والمعاهدات الدولية تنص جميعها على عدم شرعية وقانونية المستوطنات.

يأتي ذلك ضمن الحرب التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (بي دي إس)، التي تشمل حملة تعبئة دولية لدبلوماسيين دوليين وممثلين وأعضاء في الكونغرس لدعم تمرير قرارات تدين حركة المقاطعة، وصحفيين أجانب لتحفيزهم على نشر معلومات مغلوطة حول مبادئ الحركة ومنطلقاتها.

وعقد المؤتمر الصحفي، يوم الأحد الماضي، في متحف "أصدقاء إسرائيل" في القدس المحتلة.

وختم نائب مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، رؤوفين عازر، بتحريض الصحافيين الإنجيليين الذين شاركوا في المؤتمر على حركة المقاطعة بالقول: "ساعدونا في محاربة المقاطعة، إنها غير مبررة، ويؤذوننا نحن كما يؤذون جيراننا أكثر".