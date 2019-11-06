"سوسات1" سيحدث نقلة نوعية في صناعة الفضاء في السودان

الخرطوم - سبوتنيك. وقال المصدر إنه "في نقلة نوعية في صناعة الفضاء بالسودان، تم إطلاق القمر الصناعي سوسات1 للاستشعار عن بعد، في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، من محطة إطلاق الأقمار الصناعية تايوان ساتلايت سنتر شمالي الصين"، مضيفا أن "سوسات هو قمر صناعي للاستشعار عن بعد، ويخدم القطاعين الدفاعي والمدني، وتم إنجازه تحت إشراف اللجنة الوطنية للفضاء".
وتابع المصدر "السودان بهذه الخطوة سيكون امتلك المعارف والعلوم الأساسية في صناعة الفضاء، من حيث إطلاق الأقمار، وتقاناتها"، لافتا إلى أنه "طوال فترة عمل قمر الاستشعار عن بعد سيتم التحكم فيه من خلال المحطة الأرضية التي أنشأتها منظومة الصناعات الدفاعية شمال الخرطوم، بكوادر سودانية".
يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أعلن أمس الثلاثاء عن إطلاق السودان لأول قمر صناعي لأغراض عسكرية واقتصادية".
وقال البرهان إن "القمر الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية، إضافة لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة للجوانب العسكرية بالبلاد".
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