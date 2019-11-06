"سوسات1" سيحدث نقلة نوعية في صناعة الفضاء في السودان

قال مصدر مطلع أن القمر الصناعي "سوسات1" الذي أعلن السودان عن إطلاقه سيكون نقلة نوعية في صناعة الفضاء السودانية، وسيخدم القطاعين الدفاعي والمدني.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال المصدر إنه "في نقلة نوعية في صناعة الفضاء بالسودان، تم إطلاق القمر الصناعي سوسات1 للاستشعار عن بعد، في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، من محطة إطلاق الأقمار الصناعية تايوان ساتلايت سنتر شمالي الصين"، مضيفا أن "سوسات هو قمر صناعي للاستشعار عن بعد، ويخدم القطاعين الدفاعي والمدني، وتم إنجازه تحت إشراف اللجنة الوطنية للفضاء".

وأوضح المصدر أن "الوزن الكلي للقمر يبلغ 16 كيلوغرام، ومداره 500 كيلو متر، وعمره الافتراضي عامين".

وتابع المصدر "السودان بهذه الخطوة سيكون امتلك المعارف والعلوم الأساسية في صناعة الفضاء، من حيث إطلاق الأقمار، وتقاناتها"، لافتا إلى أنه "طوال فترة عمل قمر الاستشعار عن بعد سيتم التحكم فيه من خلال المحطة الأرضية التي أنشأتها منظومة الصناعات الدفاعية شمال الخرطوم، بكوادر سودانية".

يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أعلن أمس الثلاثاء عن إطلاق السودان لأول قمر صناعي لأغراض عسكرية واقتصادية".

وقال البرهان إن "القمر الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية، إضافة لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة للجوانب العسكرية بالبلاد"​​​.