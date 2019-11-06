الجيش اليمني: "أنصار الله" قصفت مدينة المخا بالصواريخ

اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بقصف أحياء سكنية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة.

وقالت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم القوات الوطنية التابعة للقوات المشتركة: "الحوثيون استهدفوا أحياء سكنية ومخيما يتبع منظمة أطباء بلا حدود في مدينة المخا بعدد من الصواريخ الباليستية و الطائرات المسيرة إيرانية الصنع".

وأضافت أن "الاعتداءات "أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين".

واعتبرت "اعتداءات الحوثيين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، تصعيدا خطيرا وانتهاك فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار واتفاقية ستوكهولم".

وأشارت إلى "أن اعتداءات الحوثيين جاءت بعد ساعات من بيان الجنرال أبهيجيت غوها رئيس فريق الرقابة الأممي في تحدٍ واضح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتصعيد خطير يهدد اتفاق الحديدة".