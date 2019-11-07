"ارحل.. ارحل"... مظاهرات ليلية في الكويت

تظاهر مئات الكويتيين، مساء أمس الأربعاء، في ساحة الإرداة أمام مجلس الأمة احتجاجا على انتشار الفساد داخل المؤسسات، مطالبين بالإصلاح.

واستجاب مئات الكويتيين للدعوة التي أطلقها النائب السابق صالح الملا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في وقفة احتجاجية، تحت شعار "بس مصخت".

وشارك في الوقفة عدد كبير من الفتيات، وكذلك نواب سابقون في البرلمان الكويتي وتحدث بعضهم عن انتشار الواسطة والتنفيع في بعض جهات الدولة.

​وبحسب صحيفة "سبق" الكويتية، تحدث عدد من المحتجين عن أوضاع التعليم والصحة، مشيرين إلى أنهما بحاجة إلى إصلاحات عاجلة.

وقال النائب السابق صالح الملا للصحفيين، إن هذه الوقفة "رسالة شعبية وتعبير عن استياء الشعب من حالة الفساد وتجاوز الدستور وفقدان الأمل"، وأضاف: "أعتقد أن العنوان الأكبر لهذا التجمع هو رحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

السعدون: أنا نائب منذ ١٩٧٥



لم يصل " الفساد " في الكويت



لدرجة ما هو عليه الآن #بس_مصخت

#ساحه_الاراده_تجمعنا pic.twitter.com/BVH91kn7WE — خالد الطليج (@alrs_k) November 7, 2019

​وأضاف الملا: "لا شخص كويتيا يعشق هذا البلد إلا ووصل إلى مرحلة اليأس من هذا الفساد المستشري.. لا أجندات مخفية لدينا، ونريد الكويت أن تعود إلى الصدارة، والشعب الكويتي هو من يحدد القضية الرئيسية، وقضيتنا الرئيسية التصدي للفساد ومن يحاول التجاوز على الدستور، ولا يوجد من يدافع عنه لكن هذه الجموع ستكون الدرع الواقية لديمقراطيتنا، ولا يمكن حل القضايا الفرعية مثل البدون والسكن والقروض ما لم تكن هنالك بيئة صالحة".

واعتبر المتظاهرون أن الفساد انتشر بصورة كبيرة وحان وقت المحاسبة.

ومن جانبه قال النائب السابق أحمد الشريعان، إن تواجدنا اليوم يعكس تآلفنا، وبهدف رص الصفوف، والتمسك بالوحدة، وهذا واقع طبيعي"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية".

​وأشار إلى كلمة تقولها نساء الكويت منذ القديم بأن أهل الكويت ليسوا جبناء، "وهم اليوم يبرهنون في هذا التواجد لإصلاح كل فاسد. فالكثير من الأمور التي تمس الوطن والمواطن لا بد من تصحيحها".

​وردد متظاهرون هتافات مناوئة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، منها: "ارحل ارحل يا مرزوق .. الشعب الكويتي ما يبيك".

وانتشرت الدوريات الأمنية والمرورية في محيط ساحة الإرادة بصورة طبيعية واعتيادية.