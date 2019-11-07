ارتفاع حصيلة الضحايا المتظاهرين في ذي قار جنوبي العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن شهود عيان، ومصادر طبية، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الضحايا المتظاهرين في ذي قار، جنوبي البلاد، إثر الرصاص الحي، إلى 26 قتيلا وجريحا.

وحسب مصدر طبي، توفي متظاهر، يوم أمس، متأثرا بجروحه، في قضاء الشطرة شمالي ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد، إثر الرصاص الحي الذي استخدم ضد المتظاهرين في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، وبذلك يكون ثلاثة قتلى متظاهرين في القضاء.

وحصلت مراسلتنا على نسخة من قائمة تضم أسماء المتظاهرين الجرحى والقتلى وجميعهم مدنيين، في حصيلة أولية، من داخل مستشفى الشطرة العام، في ذي قار، جنوبي العراق.

وسجلت المستشفى الإصابات إثر طلق ناري، في مناطق متفرقة من الجسم، ما بين الساق، واليد، والبطن، عدا أحدهم من مواليد 2001، تلقى رصاصة في العين ما أسفرت عن مقتله في الحال.

وتشهد محافظة ذي قار، منذ أيام، حملات اعتقال واسعة النطاق طالت المشاركين في التظاهرات، لاسيما في الناصرية المركز، وقضائي الشطرة، وسوق الشيوخ، في الوقت الذي يواصل المعتصمون اعتصامهم وسط المركز منذ الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم 7 نوفمبر الجاري.

وكانت حصيلة الضحايا المتظاهرين قد ارتفعت، يوم أمس، إلى قتيلين، و15 جريحا، في ذي قار في قضاء الشطرة تحديدا حيث حصل إطلاق رصاص حي على المحتجين المتجمعين بالقرب من منزل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، في محاولة لاقتحامه وإحراقه.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في بيان تلقته مراسلتنا، الثلاثاء، مقتل اثنين، وإصابة 23 متظاهرا، إثر الصدامات التي وقعت بين المتظاهرين، والقوات الأمنية، في قضائي الشطرة، والشيوخ، في ذي قار.

وأكدت مراسلتنا، في وقت سابق من ليلة الاثنين الماضي، أن قوات سوات، ومكافحة الشغب، والعناصر من حماية منزل الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، عن كتلة سائرون، حميد الغزي، أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين المجتمعين أمام منزل الغزي، في قضاء الشطرة، شمالي المحافظة، جنوبي العاصمة بغداد.

وأضافت أن الرصاص الحي أسفر عن مقتل متظاهرين اثنين، وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة، بالقرب من منزل الأمين العام لمجلس الوزراء، الذي يرومون إحراقه.

ويتواجد المحتجون أمام منزل الغزي لليوم الرابع على التوالي، لإحراقه كما تم مع باقي منازل النواب، والمسؤولين في القضاء.

ويواصل المتظاهرون في ذي قار، اعتصامهم في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، مركز ذي قار، حتى الآن، وفي الصباح تم إغلاق 3 جسور ستراتيجية، ثم أعيد فتحها أمام المارة.

وقام المحتجون بإغلاق دوائر التربية، والجنسية، والماء والمجاري، في الناصرية، معلنين عن عصيان مدني، بالتزامن مع التظاهرات، والاعتصامات المستمرة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية لـ"سبوتنيك"، مساء يوم أمس الاثنين، عن وقوع ثلاثة قتلى وأكثر من 150 مصابا، بينهم أفراد من الجيش إثر الاحتجاجات اليوم في بغداد.

وأوضح عضو المفوضية، علي البياتي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك"، مساء اليوم، أن المصابين تعرض أغلبهم لحالات اختناق، نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع، التي استخدمت من قبل قوات حفظ الشغب.

ودخلت التظاهرات العراقية، يومها الـ11 حتى الآن، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، لإقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، ومحاكمة المفسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين، واستهدافهم، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي أممي.