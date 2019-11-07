جابت شوارع بيروت، أمس الأربعاء، مسيرات حاشدة قرع فيها المحتجون على الطناجر الفارغة، دعماً للاحتجاجات الشعبية المندلعة في البلاد.

وطالب المتظاهرون رحيل الطبقة السياسية الحاكمة المتبقية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، إضافة إلى استرداد المال المنهوب من قبل السياسيين ومحاسبتهم أمام القضاء.

وقرع المحتجون على الطناجر وعلى الحديد في رياض الصلح وسط بيروت وفي صيدا وطرابلس وعكار، وأقدم سكان المناطق دعماً لمطالب الحراك الشعبي بالقرع على الطناجر من الأبنية وفي الشوارع.

© Sputnik . Zahra Al-amir حملات قرع على الطناجر في لبنان (فيديو وصور)

وتقول إحدى المحتجات في رياض الصلح لـ"سبوتنيك":"نحن هنا لنسمع صوتنا للسياسيين ولنقول لهم ارحلوا وكفى فساداً، لن نخرج من الشارع حتى تحقيق مطالبنا".

© Sputnik . Zahra Al-amir حملات قرع على الطناجر في لبنان (فيديو وصور)

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، تنديداً بالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة ورفضاً لفرض ضرائب جديدة.