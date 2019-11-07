السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة المصرية الرسمية في عددها رقم 45، الصادر يوم السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، خمسة قرارات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وجاءت القرارات عبر الجريدة الرسمية على النحو التالي...

القرار رقم 183 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر وجمهورية لتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25 /2 / 2019.

القرار رقم 549 لسنة 2019، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 16034.98 فدان تعادل 6736.293.51 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة بني مزار الجديدة".

القرار رقم 550 لسنة 2019، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 3075.38 فدان تعادل 12919185.53 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد "نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للثروة السمكية" لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد غرب بورسعيد.

القرار رقم 551 لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة 7211.35 فدان تعادل 30293719 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة المنصورة الجديدة".

القرار رقم 552 لسنة 2019، بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطتي معالجة الصرف الصحي ببني سويف وشمال سيناء.