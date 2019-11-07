الملك الأردني يهنئ الملك سلمان بنجاح السعودية في التوصل لاتفاق الرياض

هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي أمس الأربعاء، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بـ"نجاح جهود المملكة العربية السعودية في التوصل لاتفاق الرياض".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن "جلالة الملك عبدالله الثاني، هنأ في اتصال هاتفي أمس الأربعاء، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بنجاح جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، كخطوة مهمة لحل سياسي شامل يحفظ وحدة اليمن واستقراره".

وأضافت الوكالة أن "الاتصال تناول العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة، حيث جرى التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية والإسلامية".

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة السعودية، اليوم الثلاثاء، اتفاق الرياض لتحقيق الاستقرار جنوبي اليمن.