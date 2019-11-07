رئيس الأركان الإيراني: هناك من حاول خلق مؤامرات في لبنان والعراق الأيام الأخيرة

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الخميس: "إن هناك من سعى خلال الأيام الأخيرة، لخلق مؤامرات في لبنان والعراق لاستغلال المطالب المشروعة للشعبين والاستفادة منها".

طهران – سبوتنيك . ونقلت وكالة "فارس" عن باقري، قوله: "الأعداء يتوقعون بأن محور المقاومة سيتضرر بهذه المؤامرات ولكنهم سيفشلون كما فشلوا في السابق".

وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "من مسؤولية الحكومة في لبنان والعراق حل مشاكل بلديهما والعمل على إعمارهما، سواء كانت هنالك تظاهرات أم لم تكن، ولا يحق لأي دولة التدخل في شؤونهما".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

كما يشهد العراق تظاهرات حاشدة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري، في أكثر من 10 محافظات، للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن، كما يقول المتظاهرون.