مقتل 10 أشخاص بينهم 4 مسعفين في العراق خلال الـ 24 الساعة الماضية

لقي 10 أشخاص مصرعهم من بينهم 4 مسعفين خلال الـ 24 الساعة الماضية، أثناء احتجاجات العراق.

بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "لقي 10 أشخاص مصرعهم من بينهم 4 مسعفين و7 منهم بساحة التحرير في العراق خلال الـ 24 الساعة الماضية".

وبحسب شهود العيان، فإن عشرات المتظاهرين تجمعوا في شارع الرشيد بالقرب من سوق الشورجة، وشارع المتنبي، واصطدموا مع قوات مكافحة الشغب والجيش العراقي.

وأطلقت القوات المسلحة الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم، ما أدى إلى مناوشات بين الطرفين.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.