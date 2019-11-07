بعد رفضه الحضور...السنيورة يخضع لجلسة استجواب لقرابة 4 ساعات

فاجأ الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الجميع بمثوله منذ قليل أمام المدعي العام، بعد أن كان قد أعلن رفضه الحضور في وقت سابق.

أكدت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في لبنان أن السنيورة حضر إلى الاستجواب أمام المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم.

وقال الإعلامي اللبناني سالم زهران إن "القاضي علي إبراهيم استمع للرئيس فؤاد السنيورة بحضور محاميه رشيد درباس، ودامت الجلسة قرابة 4 ساعات، وبانتظار قرار القضاء في أكبر قضية مالية شهدها لبنان منذ تأسيسه".

إستمع القاضي علي ابراهيم للرئيس فؤاد #السنيورة بحضور محاميه رشيد درباس، دامت الجلسة قرابة 4 ساعات، وبإنتظار قرار القضاء في أكبر قضية مالية شهدها لبنان منذ تأسيسه.#لبنان_ينتفض — سالم زهران (@salemzahran05) November 7, 2019

وكان النائب حسن فضل الله عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، قد قدم وثائق ومستندات تؤكد تسلم الرئيس فؤاد السنيورة مساعدات بعد حرب 2006، وصلت إلى أكثر من ملياري دولار من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات ودول أخرى، حيث تم وضعها آنذاك في حساب هيئة الإغاثة العليا وليس في حساب موازنة الدولة.

وفي المستندات التي قدمها فضل الله للنائب العام المالي القاضي الرئيس علي إبراهيم، توجد فواتير ومصاريف موقعة لم تصرف لصالح الدولة اللبنانية.

ونفذ، اليوم، عدد من المحتجين اعتصاما أمام منزل رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ في شارع بلس مطالبينه بإدلاء إفادته.