رئيس الحكومة الأردنية يجري التعديل الرابع على حكومته

وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على إجراء التعديل الرابع على حكومة رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، وتضمن التعديل الوزاري فصل 3 وزارات وهي وزارة التربية والتعليم عن التعليم العالي، ووزارة البيئة عن الزراعة ووزارة الثقافة عن الشباب، كما تم تعيين وزير التخطيط وزيرا للمالية، وتغيير وزير الأوقاف والنقل والناطق الإعلامي.

عمان-سبوتنيك. ورد في نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت".

وتضمن التعديل تعيين الدكتور محي الدين شعبان توق وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تيسير منيزل النعيمي وزيرا للتربية والتعليم. وتعيين الدكتور صالح علي الخرابشة وزيرا للبيئة، وتعيين المهندس إبراهيم صبحي الشحاحدة وزيرا للزراعة.

وتعيين الدكتور باسم محمد الطويسي وزيرا للثقافة، وتعيين الدكتور فارس عبدالحافظ البريزات وزيرا للشباب.

وتضمنت الإرادة بالموافقة على تعيين وزير التخطيط السابق الدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للمالية. في حين يتم تعيين الدكتور وسام عدنان الربضي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي. وتعيين السفير الأردني السابق في روسيا أمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام.

وتعيين الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. وتعيين الدكتور خالد وليد سيف وزيرا للنقل.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، مساء يوم الاثنين الماضي، بأن "رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز طلب اليوم من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الأيام المقبلة".

وأكّد الرزّاز أنّ "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة"، منوهًا بالجهود التي بذلها الوزراء جميعا خلال الفترة الماضية.

وتم تكليف رئيس الحكومة الأردنية الحالي، عمر الرزاز بتشكيل حكومته في صيف عام 2018 إثر انتشار الاحتجاجات الشعبية في ذلك الحين بعد إقرار حكومة سلفه هاني الملقي لقانون ضريبة الدخل الذي أثار الاحتجاجات التي أدت إلى إسقاط حكومة هاني الملقي في حينه.