Widgets Magazine
تسجيل
15:48 07 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ

    الأمين العام لحلف الناتو يؤكد استعداده للحوار مع روسيا من موقف حازم

    © AFP 2019 / KAY NIETFELD
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    جدد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الخميس، استعداده لإجراء حوار مع روسيا حول قضايا نزع السلاح، وبشكل عام، تحسين العلاقات مع موسكو، لكنه يعتقد أن على الحلف إجراء حوار من مواقف حازمة.

    بروكسل- سبوتنيك. وقال ستولتنبيرغ، متحدثًا في مركز أبحاث في ألمانيا: "أنا من أشد المؤيدين للحوار مع روسيا الاتحادية. نحن بحاجة إلى إجراء حوار معهم بشأن الحد من التسلح، ومعاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، والحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".

    وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو
    © Sputnik . Fuad Safarov
    جاويش أوغلو ينتقد دول "الناتو" المستاءة من التقارب مع روسيا 

    وأضاف "من وجهة نظري، لا يوجد أي تناقض بين الحوار مع روسيا والدفاع الأقوى للناتو. هذا شرط مسبق، ينبغي علينا أن نكون حازمين في حوارنا مع روسيا، وإلا فإنه يمكن تفسيره على أنه ضعف وهذا يمكن أن يكون خطيرًا".

    وخلص الأمين العام بالقول إنه "يؤمن حقًا بفرصة تحسين العلاقات مع روسيا الاتحادية"، وقام المكتب الصحفي للناتو ببث مباشر لكلمة ستولتينبرغ على الأثير.

    وأعلنت الولايات المتحدة بداية شباط/فبراير الماضي، رسميا الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتبارا من يوم 2 شباط/فبراير الجاري.

    وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وأنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة.

    وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو
    © Sputnik . Fuad Safarov
    جاويش أوغلو ينتقد دول "الناتو" المستاءة من التقارب مع روسيا 

    ورداً على ذلك أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ردا بالمثل على قرار الولايات المتحدة، وأوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.

    كما لفت بوتين إلى أن روسيا لا ينبغي لها ولن تنجذب إلى سباق تسلح باهظ الثمن لموسكو، موضحاً في الوقت نفسه أن جميع مقترحات روسيا بشأن نزع السلاح "ما زالت مطروحة والأبواب مفتوحة" ، لكنه طالب من الآن فصاعداً بعدم الشروع في أي مفاوضات بشأن هذه المسألة.

    وأعلنت روسيا مراراً أنه تمتثل بشكل كامل لبنود معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطةز وسبق لووير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن لفت مراراً إلى أن موسكو لديها تساؤلات كبيرة للغاية حيال لواشنطن فيما يتعلق بتنفيذ المعاهدة من قبل الأمريكيين أنفسهم. ووفقا له، فإن مزاعم الولايات المتحدة بانتهاك معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى عارية من الصحة.

    انظر أيضا:

    مصيدة "توماهوك"...لماذا روسيا لا تخاف من صواريخ الناتو؟
    الناتو: روسيا طورت أسلحة تستطيع أن تصل لأوروبا..ورئيس وزراء العراق يحذر من العنف خلال المظاهرات
    الناتو: روسيا طورت أسلحة تستطيع أن تصل لأوروبا في غضون دقائق
    ميدفيديف: روسيا سترد سياسيا و"بالمعنى العسكري"على مساعي الناتو لنشر قواعد عسكرية بقرب حدودها
    الناتو يعلن اختتام مناوراته العسكرية على حدود روسيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الناتو, عقيدة الناتو, أعضاء الناتو, قمة الناتو, حلف الناتو, الناتو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة تخرج من اتفاق باريس للمناخ
    واشنطن تنسحب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ
    من يحكم الجزائر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك