تعزيزات ثقيلة للجيش السوري نحو الحدود... والتركي وميليشياته يقطعون طريق (الرقة حلب)

وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الجيش العربي السوري وصلت اليوم الخميس إلى محافظة الحسكة عبر طريق عام (الحسكة - الرقة) مروراً بمنطقة (أبيض)، وهي تعد الدفعة الثالثة من نوعها منذ بدء الجيش السوري بالانتشار على طول الشريط الحدودي مع تركيا.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني بأن التعزيزات العسكرية الجديدة قوامها كتيبة مشاة من اللواء 61 في الفرقة العاشرة بالجيش العربي السوري، وهي مزودة بدبابات وأسلحة ثقيلة وصلت إلى بلدة تل تمر غربي الحسكة، وبدأت على الفور بالانتشار والتمركز في سلسلة من المواقع التي تمتد من بلدة أبو راسين وصولاً إلى الحدود السورية - التركية شمال رأس العين.

© Sputnik . ATIA ALATIA تعزيزات ثقيلة للجيش السوري

وفي السياق، قالت مصادر ميدانية لمراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية "التركمانية" الموالية له، شنت بالمدفعية الثقيلة والصورايخ قصفا عنيفا على قرية القاسمية بريف بلدة تل تمر الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد"، في حين تعرضت قرى (طويل والدبسة والمناجير وأم الكيف باب الفرج وتل محمد والداودية وغشيم) في ريفي تل تمر ورأس العين، والواقعة هي الأخرى تحت سيطرة "قسد"، لهجوم من الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية استخدم فيه الأسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات المسيرة.

وفي الرقة أفاد المراسل بان اشتباكات قوية يستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة من رشاشات دوشكا ومدافع هاون والمدفعية الثقيلة يشهدها الطريق الدولي (الحسكة -الرقة - حلب) و المعروف بطريق M4 في قرى ناحية عين عيسى شمالي الرقة بين عناصر "قسد" من طرف والجيش التركي والفصائل الموالية له من طرف أخر، بهدف السيطرة على الطريق وقطعه من قبل الطرف الثاني حيث أدت الاشتباكات المستمرة لوقوع خسائر بشرية كبيرة من الطرفين.