العراق... عبد المهدي يوجه بالإسراع بتقديم الموازنة إلى البرلمان

وجه عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق، اليوم الخميس، بالإسراع بتقديم الموازنة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة العراقية، لمناقشة موازنة 2020، وتقديمها إلى البرلمان.

أشار الحساب الرسمي للحكومة العراقية عبر "تويتر"، إلى أن عبد المهدي ناقش ضرورة ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وتقليل العجز في الموازنة المقبلة، لخدمة جميع العراقيين.

رئيس الوزراء @AdilAbdAlMahdi يرأس اجتماعًا لمناقشة موازنة 2020 وتنفيذها في الوقت المناسب وفق الاصلاحات التي قررتها @IraqiGovt لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وتقليل العجز لخدمة جميع العراقيين. pic.twitter.com/xiCjzp9kNq — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) November 7, 2019

​واستعرض على المهدي في الاجتماع المشاريع المتعطلة والمتوفقة، التي أدت لإهدار أموال طائلة وفرص عمل كبيرة، وتسبب في بطالة واسعة، وكذلك المشاريع المتوفقة التي تم إعادة العمل بها، وعدد من القضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة.

وقال مجلس الوزراء في بيانه: "الموازنة ذات أهمية كبرى في حياة المواطنين والعراق والاقتصاد، فهي ليست أرقاما فقط وأي خلل فيها يؤدي الى خلل في التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها".

وتابع عبد المهدي قائلا "نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح، وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة".

ووجه رئيس الوزراء العراقي، بضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ، واستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها الى مجلس النواب في أقرب وقت.