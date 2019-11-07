إسرائيل تنعى هيثم أحمد زكي

نعت الخارجية الإسرائيلية الفنان المصري، هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس.

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، نعت فيها الفنان المصري الشاب، ودعت له بالرحمة والغفران.

وكتبت الخارجية الإسرائيلية:

نيابة عن عشاق السينما المصرية في إسرائيل، يؤسفنا جدا رحيل الفنان المصري القدير هيثم أحمد زكى، في عز شبابه بصورة مفاجئة.

نيابة عن عشاق السينما المصرية في #إسرائيل يؤسفنا جدا رحيل الفنان المصري القدير #هيثم_احمد_زكى، في عز شبابه بصورة مفاجئة ، بعد مسيرة فنية وبطولات سينمائية وتلفزيونية تابعنا منها ما تيسر.

. الله يسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/NKLLaeY4Dl — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 7, 2019

وتابعت:

وذلك بعد مسيرة فنية وبطولات سينمائية وتلفزيونية تابعنا منها ما تيسر. الله يسكنه فسيح جناته.

ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي، مساء السبت المقبل، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالقاهرة.

وتوفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد.