الكويت... استقالة وزير المالية وتعيين "بديل استثنائي"

أصدرت الكويت، اليوم الخميس، بيانا يفيد بقبول استقالة وزير المالية الكويتي، نايف الحجروف، وتعيين "بديل استثنائي" بدلا منه.

نشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بيانا أفاد بقبول استقالة وزير المالية الكويتي، نايف الحجروف.

وأشارت الوكالة الكويتية تعيين مريم العقيل بمنصب وزيرة المالية بالوكالة، بالإضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

صدور مرسومين بقبول استقالة وزير المالية د. نايف الحجرف وتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة بالاضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية#كونا #الكويت

(م.ث) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) November 7, 2019

​ونص المرسوم الحكومي، بضرورة إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة الكويتي.

و تظاهر مئات الكويتيين، يوم الأربعاء، في ساحة الإرددة أمام مجلس الأمة احتجاجا على انتشار الفساد داخل المؤسسات، مطالبين بالإصلاح.

واستجاب مئات الكويتيين للدعوة التي أطلقها النائب السابق صالح الملا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في وقفة احتجاجية، تحت شعار "بس مصخت".

وشارك في الوقفة عدد كبير من الفتيات، وكذلك نواب سابقون في البرلمان الكويتي وتحدث بعضهم عن انتشار الواسطة والتنفيع في بعض جهات الدولة.

وردد متظاهرون هتافات مناوئة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، منها: "ارحل ارحل يا مرزوق .. الشعب الكويتي ما يبيك".