عون يستقبل الحريري لبحث إيجاد حل للأزمة في لبنان

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، محادثات مع سعد الحريري القائم بأعمال رئيس الوزراء اليوم الخميس.

ويرجع سبب المحادثات الثنائية إلى بحث الرد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، المستمرة منذ ثلاثة أسابيع والتي ألقت بالبلاد في أتون أسوأ أزمة منذ عقود؛ بحسب وكالة "رويترز".

وقال مكتب الرئيس في بيان:

إن الاثنين ناقشا الأوضاع العامة وجهود الإسراع في إيجاد حل للوضع الحكومي الحالي.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر، احتجاجات ضخمة اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد، ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلا أن المتظاهرين يطالبون بتغيير جذري في النظام السياسي اللبناني.