الأردن يمنع دخول السياح الإسرائيليين إلى أراضي الباقورة والغمر

وكتب المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، شمعون أراد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أن الأردن أبلغ غرينباوم بعدم السماح بدخول إسرائيليين وسكان المجلس الإقليمي إلى أراضي "الباقورة والغمر".
وتعزي تغريدة الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آراد، إلى انتهاء اتفاق التأجير المبرم لهذه الأراضي الأردنية مع إسرائيل.
رئيس مجلس إقليمي غور الأردن— שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 7, 2019
ألأردنيون ابلغوني أنه اعتبارا من يوم الاحد المقبل ال-١٠/١١ لن تجرى جولات سياحية في الجانب الأردني من #الباقورة نهرائيم
ראש המועצה האזורית עמק הירדן עידן גרינבאום:
הירדנים הודיעו לי סופית שהחל מיום ראשון הקרוב לא יתקיימו סיורים בצד הירדני של נהריים pic.twitter.com/TBIcHTMuYE
وكتب أراد على لسان رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن:
الأردنيون أبلغوني أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، العاشر من الشهر الجاري، لن تجرى جولات سياحية في الجانب الأردني من الباقورة "نهرائيم".
وأدار المباحثات من الجانب الإسرائيلي، مستشار الأمن القومي مائير بن شطريت، والمسؤولين العاملين معه، ومن الجانب الأردني كان وزير الخارجية أيمن الصفدي.
ووفقا للأردنيين فان الإسرائيليين أثاروا ربطا بين إمكانية إطلاق المعتقلين وبين تسوية بقضية "الباقورة والغمر"-نهرايم، أو منح تمديد يتمكن خلاله المزارعون الإسرائيليون بالاستمرار وتسوية الأراضي الزراعية.
وأشار المسؤولون الأردنيون بأن الأردن رفضت الاقتراح وحذرت إسرائيل من الاستمرار في هذا الخط لأنه ستكون هناك عواقب وخيمة على العلاقات.
وبموجب الاتفاق الذي وقع قبل 25 عاما، فإن أراضي "الباقورة والغمر" يجب أن يتم اعادتها الى السيادة الأردنية في نهاية فترة التأجير.
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، قد صرح قبل شهر بأن بلاده تستعد لإعادة أراضي الباقورة والغمر، وقال في مقابلة إذاعية:
هذه الأراضي سيتم إعادتها إلى الأردن، سوف نضطر إلى إيجاد أراض زراعية بديلة، وتسويتها في داخل إسرائيل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)