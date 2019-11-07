قائد عمليات بغداد يصدر توجيهات بعدم استخدام الرصاص الحي ويقدم نصيحة للمتظاهرين

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، أنه تم التوجيه بعدم استخدام الرصاص الحي ومنع حتى رميه بالهواء أثناء التظاهرات.

وأكد المحمداوي أن "البعض من المندسين بين المتظاهرين تنكر بزي قوات الرد السريع، ووصلوا للعلاوي قرب المجمع الحكومي"، ناصحا المتظاهرين بـ "عدم الاقتراب من المقار الحكومية وعدم التعرض للمتلكات الخاصة"، كما نقلت "السومرية".

وتابع المحمداوي "أصدرنا توجيهات بعدم استخدام الرصاص ومنعنا حتى الرمي بالهواء واحتجزنا العديد من المنتسبين المخالفين للأوامر"، نافيا ما تم تداوله عن "وجود مجزرة في السنك وكل الكلام بشأنها عار عن الصحة".

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة"، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه، عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.