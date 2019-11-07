هادي يلتقي برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي

اجتمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس.

ويعد لقاء هادي بعيدروس الزبيدي الأول بينهما منذ وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء صراع على السلطة في الجنوب؛ وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن هادي أثنى ، في اجتماعه مع عيدروس الزبيدي في السعودية، على الجهود المبذولة للتوصل للاتفاق.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا "اتفاق الرياض"، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس/ آب الماضي.

ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.