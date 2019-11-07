الجيش اليمني يعلن مقتل 5 من "أنصار الله" بمواجهات في تعز

تجددت المواجهات، اليوم الخميس، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن مواجهات دارت بين قوات اللواء 170 دفاع جوي وعناصر من الحوثيين في مواقع كلابة والصفاء والكمب شمال وشرق تعز".

وتحدثت عن "مقتل 5 من الحوثيين وإصابة آخرين خلال المواجهات".

إلى ذلك، "أصيبت امرأة وطفل بقصف شنه الحوثيون بعدد من القذائف عقب هزيمتهم على حي الروضة (شرق تعز)"، حسب وكالة "سبأ".

وكان الجيش اليمني قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين إثر قصف مدفعي استهدف تجمعات ومخازن أسلحة وعتاد لهم في جبهتي البرح والكدحة غرب تعز.