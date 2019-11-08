Widgets Magazine
تسجيل
13:08 08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

    خبير سعودي: التسوية السياسية بين السعودية وإيران هي الهدف... لكن يصعب تحقيقه

    © AFP 2019 / BANDAR AL-JALOUD
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قال هشام الغنام كبير الباحثين بمركز الخليج، المختص بالعلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، إن التسويات السياسية بين السعودية وإيران هي الهدف المطلوب وليس إفناء أي طرف في الإقليم.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الجمعة، أن المشكلة في تناقض وفقدان الثقة في "النظام الإيراني، وأنه تارة يدعي إن دول الخليج مطلقة التبعية للولايات المتحدة، ولا جدوى بالحديث أصلا معها، ثم يكرر المطالب للمملكة العربية السعودية بالحديث والحوار، حسب قوله.

    الرئيس الإيراني حسن روحاني
    © REUTERS / HANDOUT
    رسالة إيران إلى السعودية والبحرين.. المضمون والرد عليها
    وتابع بقوله: "لكن يبدو لي أن الوصول إلى حل مع النظام الإيراني مستبعد جدا بهذه المرحلة، وأن التوجه المحلي والدولي هو عزل النظام الإيراني أكثر فاكثر، هذا ما أرى الأمور متجهة له، والطريق لذلك هو الصبر لارتكاب أيران أخطاء أكثر."

    واستطرد بقوله: "الحرب معقدة وفيها جولات وعدة مسارات ومهم جدا للمملكة الموازنة، بين ضبط النفس وردود الفعل المتناسبة بهذه المرحلة، التي تسبق الانتخابات الأمريكية القادمة".

    وأردف بقوله: "مثل ما تدخلت المملكة عسكريا باليمن، هي أيضا مستمرة في محاولاتها لتحجيم الدور الإيراني في الإقليم، لكن بالسياسة وبالتنسيق مع شركاء وحلفاء المملكة الدوليين، وهذا مسار أراه متصاعدا وفي ازدياد، لا كما يشاع هنا وهناك بأن هناك تحولا سعوديا وتغيرا في التوجهات السعودية نحو إيران، ولا أرجح أن يتغير هذا في المدى المنظور، والسبب ببساطة لأن سياسة إيران العدائية تجاه الخليج والمملكة لم تتغير".

    ويرى أن هناك علاقات تاريخية وقبلية وعشائرية بين المملكة العربية السعودية وأطراف كثيرة في الدول التي تشهد حراكا، إلا أن هذه العلاقات ليست سببا قطعا بهذا الحراك الأصيل في هذه الدول، وأنه ليس باستطاعة المملكة ولا أي دولة أخرى في الإقليم تحريك الشارعين اللبناني والعراقي بهذه الطريقة وهذا الزخم، وأن هذا الحديث عار من الصحة، ويحمل قدرا كبيرا من الاحتقار لنضال الشعبين العراقي واللبناني ونضالهما وبحثهما عن حياة أفضل.

    واستطرد قائلا:

    "بالنسبة للميليشيات المتعاونة مع إيران بالعراق، وكذلك لبنان هي تعقد المشكلة للأسف اعتقادا من النظام الإيراني أن هذا يعطيه درعا إضافيا، ونقطة تهديد أساسية لتدمير الخليج، وهذا للأسف أتى على حساب الشعبين العراقي واللبناني".

    وأردف بقوله: "مثل ما استخدم النظام الإيراني اليمن كورقة ضغط، فإن لبنان والعراق هي أوراق كان دائما يحاول تغيير المعادلة الإقليمية بها، لكن ما مشروعه في هذين البلدين... هذا النظام لا يهمه حقيقة مصير هذه الشعوب ولا ما تؤول إليه الأمور".

    انظر أيضا:

    إيران تخرج ببيان شديد اللهجة ضد السعودية وتعلق على "اتفاق الرياض"
    رسالة إيران إلى السعودية والبحرين.. المضمون والرد عليها
    إيران: اتفاق الرياض لن يحل مشاكل اليمن ويدعم الوجود العسكري السعودي
    الكويت تكشف عن رسائل نقلتها من إيران إلى السعودية والبحرين
    محاولات متكررة... ما طبيعة الرسائل التي نقلتها الكويت من إيران إلى السعودية والبحرين
    الكلمات الدلالية:
    أخبار, إيران, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مخ الناتو يفارق الحياة
    مخ الناتو يفارق الحياة
    من يحكم الجزائر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك