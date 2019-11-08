أول تعليق سعودي على اتهام موظفين في "تويتر" بالتجسس لصالح المملكة

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المسؤول السعودي الذي تحدث للصحفيين في واشنطن شريطة عدم الكشف عن اسمه، قال إن الحكومة السعودية تنتظر من جميع مواطنيها الالتزام الكامل بقوانين الدول التي يقيمون فيها.

1/4 #FBI San Francisco is seeking Ali Alzabarah (https://t.co/DbJ5RvefJu)and Ahmed Almutairi (https://t.co/Hg0xEfJE2i) for allegedly acting as unregistered agents of a foreign government pic.twitter.com/ZMUE0nYFvK — FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) November 7, 2019

كما أشار إلى متانة العلاقات بين السعودية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن لديهما أهدافا مشتركة في منطقة الخليج.

وكان الادعاء الفيدرالي الأمريكي، وجه تهما ضد موظفين سعوديين سابقين إضافة إلى ثالث سوري، في شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنهما تجسسا لصالح المملكة.

وقدمت الـFBI معلومات عن السعوديين، وهما أحمد سعد المطيري:

يعرف أكثر باسم أحمد الجبرين، مطلوب لعدم تقدمه بتسجيل كعميل لحكومة أجنبية كما ينص عليه قانون الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2014 و2015 يزعم أن المطيري كان له دور في عملية سرقة معلومات سرية عن مستخدمين من الشركة الأمريكية، تويتر، لصالح حكومة المملكة العربية السعودية، المعلومات المسروقة تتضمن عناوين بريد إلكتروني وأرقام هاتف وعناوين إنترنت لمعارضين سعوديين ومنتقدين للحكومة السعودية وغيرهم.

وفي وثيقة الادعاء، المطيري اتهم أيضا بالعمل بين موظفي تويتر وبين الحكومة السعودية، حيث أنه ووفقا لوثيقة الادعاء قدم للرجلين مئات الآلاف من الدولارات بالإضافة إلى ساعة "هابلو" الفارهة.

علي حمد الزبارة:

مطلوب لعدم تقدمه بتسجيل كعميل لحكومة أجنبية كما ينص عليه قانون الولايات المتحدة الأمريكية، في العام 2015 يزعم أن زبارة كان له دور في عملية سرقة معلومات سرية عن مستخدمين من الشركة الأمريكية، تويتر، لصالح حكومة المملكة العربية السعودية.

ووفقا للدعوى المرفوعة، الزبارة وهو مهندس ويب تمكن من الدخول إلى معلومات لأكثر من 6000 مستخدم بتويتر، ونظرا لدوره في الشركة فإن الزبارة قادر على تحديد عناوين الـIP للمستخدمين المستهدفين بالإضافة إلى بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم وقائمة بكل نشاطاتهم على تويتر بأي وقت.