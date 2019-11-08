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15:45 08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية

    محلل سياسي سعودي: مؤسسات إعلامية أمريكية تحاول إفساد العلاقة بين الرياض وواشنطن

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم العربي
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    قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شاهر النهاري، إن الاتهامات الموجة من قبل وزارة العدل الأمريكية لأشخاص كانوا يعملون في موقع "تويتر" لصالح السعودية "تظل تهما ويمكن الرد عليها والتحقق منها من خلال النيابة العامة والقضاء الأمريكي".

    وأضاف النهاري في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "الخبر لم يكن مفاجئا"، مشيرا إلى أن "هناك حملة إعلامية على المملكة العربية السعودية من قبل مؤسسات إعلامية أمريكية منذ بداية فترة حكم ترامب وهم يعملون على إفساد العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة".

    تويتر
    © REUTERS / Kacper Pempel
    أول تعليق سعودي على اتهام موظفين في "تويتر" بالتجسس لصالح المملكة
    وأشار إلى أنهم "رغم وجود الفرص التي لاحت لهم مثل مقتل خاشقجي إلا أنهم لم يبلغوا مقاصدهم".

    ولفت النهاري إلى أن "العلاقة بين البلدين ليست طيبة بشكل كامل خاصة مع الكونغرس ومجلس الشيوخ"، موضحا أن "العلاقة الطيبة مع ترامب يأتي في مقابلها الموقف المعادي من الحزب الديموقراطي تجاه السعودية منذ بداية حكم ترامب وفشل هيلاري كلينتون في الوصول للحكم"، متوقعا أن "يكون هذا الاتهام جزء من الحرب التي تشن على حكومة المملكة العربية السعودية".

    وعرض النهاري أمثلة مثل "اتهام قطر بالتجسس على ترامب من خلال وكلائها وأيضا تجسس دول أخرى على إدارة الحكم الأمريكي".
    وتابع: "نحن نقع في حرب عالمية إلكترونية من خلال الاختراق ووضع معلومات مغلوطة في بعض الأماكن لذلك لا أعتقد أن الموضوع سيؤثر على العلاقة السعودية الأمريكية على الأقل في الوقت الحالي".

    كانت محكمة في سان فرانسيسكو قد وجهت تهمة التجسس لموظفين سابقين في شركة تويتر ورجل آخر لحساب السعودية، وتتضمن التهم مساعي الحصول على معلومات وبيانات شخصية لمستخدمي المنصة من الذين يعارضون أو ينتقدون النظام السعودي.

    وبحسب لائحة الاتّهام، فإن الأشخاص الثلاثة كانوا ينفّذون توجيهات مسؤول سعودي لم تكشف هويته يعمل لصالح شخص أطلق عليه المحققون تسمية "عضو العائلة المالكة-1".

    وقال النائب العام الأمريكي ديفيد أندرسون إن "الشكوى الجنائية تتّهم عناصر سعوديين بالعبث بالأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي تويتر".

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    السعودية, واشنطن, أخبار, الرياض
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