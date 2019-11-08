رئيس وفد سوريا: لا مانع من وضع دستور جديد يحافظ على الثوابت الوطنية

أعلن رئيس وفد الحكومة السورية في اللجنة الدستورية، أحمد الكزبري، اليوم الجمعة، أن الوفد قدم ورقة بخصوص مكافحة الإرهاب وممكن أن يرتقي لصاغها كمادة في الدستور، مشيرا إلى أن الحكومة السورية لا تمانع وضع دستور جديد يتماشى مع ثوابت الوطن.

جنيف- سبوتنيك. وقال الكزبري "أتينا بجدية مطلقة ونحن هنا لسنا كوفد سياسي بل نحن هنا كوفد قانوني تقني وموضوع مكافحة الإرهاب مرتبط بسيادة الدولة".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على جدول أعمال يتضمن أفكار سياسية ودستورية وقانونية وقدم وفدنا أفكاره حول فرز هذه الأفكار".

وتابع "حاول وفدنا منذ البداية خلق أرضية مشتركة مع الأطراف الأخرى مبنية على الثوابت الوطنية".

وأوضح أن "الأطراف الأخرى قدمت العديد من الأوراق لم تتم مناقشتها لأنها كانت مخالفة لجدول الأعمال الذي توافقنا عليه".

وتابع "لا مانع من وضع دستور جديد يحافظ على الثوابت الوطنية وذلك بعد موافقة الشعب السوري".

واختتم بالقول "لم نأت إلى هنا من أجل بناء دولة جديدة بل أتينا لإصلاح الدستور والذي قد يكون بتعديل بعض مواد الدستور الحالي".