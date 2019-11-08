رائد الفضاء الإماراتي يشكر كريستيانا كوك ... صورة

شكر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، عبر تغريدة في "تويتر"، رائدة الفضاء كريستيانا كوك بعد مساعدته في تصوير فيديو لتجربته.

كتب المنصوري على حسابه الشخصي في "تويتر" "شكراً لزميلتي رائدة الفضاء كريستينا كوك لمشاركتها في تصوير أول جولة تعريفية لمحطة الفضاء الدولية باللغة العربية للعالم العربي".

شكراً لزميلتي رائدة الفضاء كريستينا كوك لمشاركتها في تصوير أول جولة تعريفية لمحطة الفضاء الدولية باللغة العربية للعالم العربي. شكراً لزميلتي رائدة الفضاء كريستينا كوك لمشاركتها في تصوير أول جولة تعريفية لمحطة الفضاء الدولية باللغة العربية للعالم العربي. https://t.co/gl70p2ciFP — Hazzaa AlMansoori (@astro_hazzaa) 8 ноября 2019 г. ​

وكان المنصوري قد نشر سابقا فيديو يتحدث به عن تجربته في الفضاء الخارجي شارحا أقسام المركبة الفضائية والخوذ والمأكولات الخاصة التي يستخدمها رواد الفضاء في العالم الخارجي، وأيضاً كيفية ممارسة الرياضة والتعايش مع انعدام الجاذبية الأرضية.