استراتيجي عراقي: يوجد تواطؤ لإفشال أي حل سياسي يقدمه عادل عبد المهدي

وأضاف الجحيشي خلال حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك" أن "المتظاهرين الشباب يتعاملون عبر وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي للحشد والتعبير عن الرأي، في المقابل تتعامل الحكومة بالرصاص الحي في وقت لم يعد أحد يتعامل مع المظاهرات على هذا النحو".
كانت الشرطة ومصادر طبية قد اعلنت أن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص ما لا يقل عن ستة محتجين بوسط بغداد وقتلت أربعة آخرين أثناء فض اعتصام في مدينة البصرة بجنوب البلاد. وأصيب عشرات في أنحاء أخرى من البلاد، فيما لم تظهر أي علامة على تراجع الاضطرابات الدامية المستمرة منذ أسابيع.
من جانبها دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الحكومة العراقية إلى حماية حق الشعب في الاحتجاج والتجمع السلمي ومحاسبة كل من يستخدم القوة والعنف ضد المحتجين والصحفيين.
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