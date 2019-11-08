استراتيجي عراقي: يوجد تواطؤ لإفشال أي حل سياسي يقدمه عادل عبد المهدي

قال مؤيد الجحيشي، الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، إن قتل المتظاهرين لم يتوقف في العراق لأن أداء الحكومة في التفاعل والتعاطي مع المتظاهرين تعامل يتسم بالتأخر والبطء وعدم المواكبة.

وأضاف الجحيشي خلال حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك" أن "المتظاهرين الشباب يتعاملون عبر وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي للحشد والتعبير عن الرأي، في المقابل تتعامل الحكومة بالرصاص الحي في وقت لم يعد أحد يتعامل مع المظاهرات على هذا النحو".

وتابع: "بالنسبة للحلول السياسية وعدم نجاعتها حتى الآن يعود إلى أن هناك تواطؤ لإفشال أي حل سياسي يقدمه عادل عبد المهدي من بقية مؤسسات الدولة، فحينما يقترح 450 ألف وظيفة يرد البرلمان بأنه لا توجد موازنة لهذه الوظائف ومن ثم يقضي على الحلول السياسية في مهدها .

كانت الشرطة ومصادر طبية قد اعلنت أن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص ما لا يقل عن ستة محتجين بوسط بغداد وقتلت أربعة آخرين أثناء فض اعتصام في مدينة البصرة بجنوب البلاد. وأصيب عشرات في أنحاء أخرى من البلاد، فيما لم تظهر أي علامة على تراجع الاضطرابات الدامية المستمرة منذ أسابيع.

من جانبها دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الحكومة العراقية إلى حماية حق الشعب في الاحتجاج والتجمع السلمي ومحاسبة كل من يستخدم القوة والعنف ضد المحتجين والصحفيين.