الشيخ حمدان يحفز المشاركين في سباق دبي

انتشر على "انستغرام" مقطع فيديو للشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي في دبي، وهو يقوم بتحفيز المشاركين في سباق دبي 30x30.
#SheikhHamdan cheers, motivates participants of #DubaiRunhttps://t.co/FxDweQG9ec pic.twitter.com/B3EIYhReYD— Khaleej Times (@khaleejtimes) 8 ноября 2019 г.
Amazing views from my balcony watching the #DubaiRun. I won’t lie, I had a little cry that I can’t take part 😭 I’ll be back running in no time though. Good luck to everyone taking part #30x30challenge pic.twitter.com/GOxV8Zvct5— Claire Kabbani (@ClaireKabbani) 8 ноября 2019 г.
من جانب آخر تم نشر لقطات جوية للسباق على "تويتر" و"انستغرام" يمكن فيها سماع صوته وهو يحفز المشاركين.
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