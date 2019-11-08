مادة بيضاء غريبة... الشرطة السعودية تتحرك بعد ما فعله 3 شبان مع فتيات في شوارع تبوك

تحركت الشرطة السعودية، بصورة عاجلة، اليوم الجمعة، بسبب ما فعله 3 شبان مع فتيات في شوارع مدينة تبوك.

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا للشرطة في منطقة تبوك، قالت فيه إنها فتحت تحقيقا عاجلا، بعد تداول مقطع فيديو، يظهر 3 شبان يرشون فتيات يسرن في الشارع، بمادة بيضاء غريبة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة تبوك، العقيد خالد الغلبان، إن الشرطة ألقت القبض على الشبان الثلاثة، واتضح أنهم 3 أحداث.

#جابوه 👍🏻



في #تبوك .. شاب يرش مادة بيضاء ( رغوة الثلج ) على فتيات اثناء عبورهن الطريق. pic.twitter.com/b1tvc0CXU1 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) November 8, 2019

​وتابع قائلا "بالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة ، أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض عليهم وهم ثلاثة أحداث".

شاهد: سائق يرش مادة بيضاء على فتيات أثناء عبورهن الشارع في تبوك.. ومصادر تكشف مصيرهhttps://t.co/JAfXSgCh3V pic.twitter.com/UeBc2fJcsF — مزمز فيديو (@mzmzvideo) November 8, 2019

​واستمر "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

ولم توضح شرطة تبوك، طبيعة تلك المادة البيضاء الغريبة، التي ألقاها الشبان الثلاثة على الفتيات في الشارع.

وقال المتحدث باسم شرطة تبوك إن شرطة منطقة تبوك تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن، والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.