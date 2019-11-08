المهرجان الدولي للسينما في مراكش يعرض 98 فيلما ويكرم روبيرت ريدفورد

أعلنت إدارة مهرجان مراكش في بيان أصدرته، أن المسابقة الرسمية ستشمل 14 فيلماً تتنافس على جائزة النجمة الذهبية من بريطانيا وإيطاليا وصربيا والبرازيل وكولومبيا والولايات المتحدة وأستراليا والصين والهند وكوريا الجنوبية والمغرب وتونس والسعودية والسنغال، وتحل السينما الأسترالية ضيف شرف المهرجان.

ويمثل المغرب في هذه المسابقة فيلم "سيد المجهول" من إخراج علاء الدين الجم وبطولة يونس بواب وصلاح بن صلاح ومحمد نعيمان وأنس الباز وحسن بن بديدة.

وسبق عرض الفيلم في مايو/ أيار الفائت ضمن قسم "أسبوع النقاد" بمهرجان كان السينمائي في فرنسا.

تدور القصة حول لص قام بدفن مسروقاته على عجلة من أمره في مكان مهجور ليكتشف بعد سنوات أن موقع كنزه تحول إلى مقام ديني ونشأت حوله قرية صغيرة.

وتتوزع باقي أفلام المهرجان على عدد من البرامج منها "ضيف الشرف وبانوراما السينما المغربية والجمهور الناشئ".

هذا وسيكرم المهرجان هذا العام الممثل والمخرج الأمريكي روبرت ريدفورد.