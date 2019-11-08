حماس: إذا توفرت النوايا الحسنة لدى الأطراف يمكن تجاوز العقبات والمضي نحو الانتخابات

أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، حسام بدران، اليوم الجمعة، أن حماس اتخذت قرار التوجه نحو الانتخابات بمختلف أماكن تواجدها استجابة لمصلحة شعبنا وقضاياه العليا.

رام الله - سبوتنيك. وقال بدران في بيان وصل وكالة "سبوتنيك": "إذا توفرت النوايا الحسنة لدى مختلف الأطراف فأنا على يقين بأننا قادرون على تجاوز كل العقبات الداخلية".

وتابع بدران: "المطلوب من الجميع هو إدراك أن الانتخابات التشريعية والرئاسية تختلف تمامًا عن الانتخابات المحلية، وأن تكرار التجربة السلبية التي حدثت في انتخابات البلديات الأخيرة لا مكان له في الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وأضاف بدران: "أن حركة حماس وجماهيرها في الضفة تعرضت طيلة السنوات الماضية لهجمة شرسة من قبل الاحتلال والسلطة بهدف اقتلاعها، ورغم ذلك فحماس وجماهيرها ما زالوا على العهد".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دعا لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وطالب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية البدء بإجراء المباحثات مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأيدت معظمها التوجه إلى الانتخابات العامة.

يشار إلى أن آخر انتخابات تشريعية فلسطينية أجريت عام 2006، وآخر انتخابات رئاسية عام 2005 في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة .

يذكر أن التحضير للانتخابات وموعد عقدها يحتاج لمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، يحدد مدة التحضير لعقدها 90 يوما.