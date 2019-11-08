كارول سماحة تضيف كلمة جديدة للنشيد الوطنى اللبناني... فيديو

غنت كارول سماحة النشيد الوطني اللبناني بحلته الجديدة، دعماً منها لمشاركة المرأة في الساحات.

وأكد الملحن والموزع الموسيقي اللبناني جان ماري الرياشي في حديث صحافي بعد إعلانه توزيع النشيد: "أنّ الموضوع هنا ليس إعادة توزيعه، وإنما أريد لأولادي أن يحفظوا النشيد بنسخته المعروفة".

ونشرت سماحة مقطع فيديو للنشيد الجديد على "تويتر"، وأرفقته بالقول: تحية من القلب للمرأة اللبنانية الشجاعة والمقاومة. وأضافت: النشيد الوطني اللبناني بحلة نسائية جديدة: "سهلنا والجبل منبت للنساء والرجال".

🇱🇧 تحية من القلب للمرأة اللبنانية الشجاعة والمقاومة 🇱🇧

النشيد الوطني اللبناني بحلة نسائية جديدة:

(سهلنا والجبل منبت للنساء والرجال)#كارول_سماحة#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/6l0ItR4OQ7 — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) 7 ноября 2019 г.

يذكر أن جريدة "النهار" اللبنانية كانت قد طرحت في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت بمبادرة "نهاركِ" بإصدارها الخاص أن تضاف كلمة "نساء" إلى جملة "منبت للنساء والرجال" في النشيد الوطني اللبناني.