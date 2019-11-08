متى ستنسحب تركيا من سوريا... أردوغان يجيب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تخرج من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى.

قال أردوغان للصحفيين على الطائرة في رحلة العودة من زيارة للمجر إن "تركيا سترحل عن سوريا عندما تغادرها الدول الأخرى كذلك، مضيفا أن الهجوم التركي مستمر إلى أن يغادر جميع المقاتلين الأكراد منطقة الحدود"؛ بحسب "رويترز".

وتابع "لن نتوقف (عن هجومنا) إلى أن يغادر آخر إرهابي المنطقة" في إشارة إلى وحدات حماية الشعب المكون الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

وختم حديثه مكررا "لن نرحل من هنا إلى أن تخرج الدول الأخرى".

وأمس الخميس، أعلن أردوغان أنه سيناقش تنفيذ المذكرة الروسية التركية بشأن سوريا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان للصحفيين: "انتهت فترة الـ 150 ساعة التي خصصها الاتفاق مع روسيا الاتحادية، لكن الإرهابيين لم يغادروا هذه المنطقة. ما زالوا يهاجمون، والجيش الوطني السوري (المعارض) يرد عليهم. واليوم لديهم 11 قتيلاً. هل علينا أن نصمت؟ بالطبع، سوف نرد على هذا ونكمله بنجاح... أرغب في مناقشة هذه المشكلة مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، مذكرة تفاهم من 10 نقاط، عقب ست ساعات من المفاوضات، وصفها بوتين بـ "المهمة جداً، إن لم تكن بالغة الأهمية، لإنهاء وضع متوتر جدا ‬‬على الحدود السورية التركية".

وبموجب الاتفاق، قامت الشرطة العسكرية الروسية مع قوات حرس الحدود السورية، بتسهيل إخراج وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية، خلال فترة 150 ساعة.

وبدأت القوات الروسية والتركية، في وقت سابق، بتسيير دوريات مشتركة في نطاق عشرة كيلومترات في "المنطقة الآمنة" في شمال شرقي سوريا.