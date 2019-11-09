الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة العشرات من "أنصار الله" بكسر هجوم في الحديدة

أعلنت قوات الجيش اليمني التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة العديد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال محاولتها التقدم في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن "مجاميع مسلحة للحوثيين شنت هجوما واسعا من عدة اتجاهات على مواقع القوات المشتركة شمال غربي مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)، استخدمت خلاله مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقذائف المدفعية".

ووفقا للمركز، "صدت القوات هجوم الحوثيين عقب اشتباكات عنيفة، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من المهاجمين".

وأشار إلى "تنفيذ عمليات تمشيط واسعة لملاحقة من تبقى من الحوثيين وتأمين المناطق".

في السياق، قالت ألوية العمالقة إن "القوات المشتركة تمكنت من تدمير سلاح مضاد للطيران عيار 23 ملم، وإحراق مخزن أسلحة للحوثيين، في منطقة شعب بني زهير غرب مديرية حيس، بعملية ناجحة ودقيقة".

ويعد هجوم الحوثيين هو الثاني من نوعه في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، خلال أقل من 24 ساعة، حيث أعلن الجيش مساء الخميس، صد هجوم مماثل لمقاتلي الجماعة غرب المديرية ذاتها، وتكبيد عناصرها خسائر في الأرواح والعتاد.