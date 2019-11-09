"أنصار الله" تسقط طائرة تجسس قبالة نجران جنوب غربي السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، عن إسقاط طائرة تجسس قبالة نجران جنوب غربي السعودية.

وغرد المتحدث باسم القوات التابعة للجماعة العميد يحيى سريع على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لأنصار الله من إسقاط طائرة تجسسية معادية في منطقة الصوح قبالة نجران، بعد قيامها بأعمال عدائية داخل الأراضي اليمنية".

تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله صباح اليوم من اسقاط طائرة تجسسية معادية في منطقة الصوح قبالة نجران بعد قيامها باعمال عدائية داخل الاراضي اليمنية

وتم استدافها بسلاح مناسب . — العميد يحيى سريع (@army21ye) 9 ноября 2019 г.

وأضاف سريع في بيانه قائلا: "تم استهدافها بسلاح مناسب".